Пашинян: «После этих четырех дней война не закончилась»

По его словам, команда Сержа Саргсяна так и не поняла, что «худыми переговорами» предоставила Азербайджану возможность подготовиться к войне. Кроме того, с такими подходами Армения связывалась «по рукам и ногам», а Азербайджан, напротив, принял за основу принцип «дайте мне то, что я хочу мирно, иначе я получу это войной» и готовился к силовому решению.

Третий президент Армении Серж Саргсян пытался заработать имидж конструктивного переговорщика и продвигал опасный тезис о том, что «худые переговоры лучше доброй войны». Об этом сегодня, 20 июня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны 2020 года.

Он отметил, что принятием Мадридских принципов Армения не только отказалась от результатов референдума о независимости Карабаха, но и Азербайджану удалось закрепить возвращение 7 районов. «В 2007 году принимаются Мадридские принципы, а в 2010 году – закон об административно-территориальном делении Армении, которым эти семь районов признаются территорией Азербайджана, а не НКР», – заявил Пашинян.

Взамен армянская сторона получала «обещание провести плебисцит», при этом сроки его проведения де-факто зависели от желания Азербайджана, поскольку решение должно было быть принято на основании консенсуса, а в подобной ситуации условия диктует та сторона, которая заинтересована провести его как можно позднее или не проводить вовсе. Кроме того, не ставилось ограничений, какой вопрос будет задан в ходе плебисцита. Если стороны не согласовывали этот вопрос, то процесс просто не проводился, а Карабах оставался без статуса и в составе Азербайджана…

«Официальный Баку подписывает с ключевым посредником Россией соглашение о поставках оружия на 3-4 млрд долларов США, параллельно с этим повышая напряжение на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом», - заявил Пашинян.

Только за 2012 год регистрируется 5 972 случая нарушения режима прекращения огня и 4 случая диверсионных вторжений, в 2013 году – 12 986 подобных случаев и столько же случаев диверсионных вторжений, в 2014 году - 37 535 случаев и уже 6 случаев диверсионных вторжений, в тот же год у линии соприкосновения сбивается армянский военный вертолет. «На следующий год диверсионные вторжения дошли до 14 случаев. А численность нарушений режима прекращения огня увеличилась до такой степени, что во второй половине 2015 года ситуация напоминала мини-войны», - заявил Пашинян.

В январе 2016 года сопредседатели представляют обновленный вариант урегулирования, в котором формулировка о промежуточном статусе Карабаха изъята. Посредники дают понять, что Еревану стоит отказаться от идеи промежуточного статуса, но при этом сдать 5 районов, о которых говорилось в казанском документе. Армения отклонила предложение, после чего спустя 2,5 месяца была начата апрельская четырехдневная война, которая завершается потерей 700-800 га территорий и устной договоренностью о прекращении огня.

«Обратите внимание, никакого документа о прекращении военных действий в 2016 году не было принято. Это означает, что после этих четырех дней война не закончилась. Не закончилась война. Была достигнута некая устная договоренность», - заявил Пашинян. Он обратил внимание собравшихся на то, что страны-сопредседатели не осудили Баку за развязанную войну, вместо этого в июле того же года представили новые предложения, которые повторяли содержание январских предложений. В августе того же года представляется новый документ, которым предлагается, не предоставляя промежуточного статуса, признать право Карабаха на самостоятельную жизнедеятельность до определения окончательного статуса.