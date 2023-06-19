МИД ответил Пашиняну

Армянской стороне необходимо извлечь уроки из своих исторических ошибок и отказаться от попыток помешать успешному завершению мирного процесса в постконфликтный период, заявили в МИД Азербайджана в ответ на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Что касается утверждений о том, что Азербайджан якобы с 2011 года обострял ситуацию, наращивая вооружения и совершая провокации, отметим, что с момента оккупации Баку на основе решений и резолюций Совета Безопасности ООН и ряда других международных организаций предпринимал усилия по возвращению своих территорий путем переговоров.

Всем известно, что акты агрессии и провокации, совершаемые Арменией на протяжении долгих лет, включая провокационную риторику, лично продемонстрированную премьер-министром Пашиняном в 2018-2019 годах, не способствовали миру и привели к войне в 2020 году», - отметили в МИД.