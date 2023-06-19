Трамп сказал Путину: «Тебе придется здорово поплатиться»

«Послушай, я поговорил с ним. Я сказал, что, если ты это сделаешь, тебе придется здорово поплатиться. Это будет катастрофа. Не делай этого», — передал Трамп свой разговор с Путиным, не уточнив при этом, о каком именно разговоре идет речь.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным отложил начало вторжения РФ в Украину на несколько лет. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, президент России сначала не поверил его словам. «Я сделаю, Владимир, я сделаю это. Я намерен это сделать», — привел Трамп свои слова в ответ на сомнения Путина.

По его мнению, Путин поверил ему, «может быть, всего на 10%», но этих 10% оказалось достаточно.

Трамп также повторил свою мысль о том, что смог бы в течение 24 часов остановить войну, если бы у него были президентские полномочия.

Помимо этого, Трамп заверил, что, если бы он остался в Белом доме, войны в Украине удалось бы избежать.

Последний раз Путин и Трамп встречались в 2018 году на саммите в Хельсинки. Президенты обсудили вопросы Сирии и Украины, однако договоренностей, способных радикально улучшить отношения двух стран, тогда достигнуто не было. Созванивались политики в последний раз в июле 2020 года, когда Трамп еще был президентом США, напоминает РБК.