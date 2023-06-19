У российских миротворцев один путь – в Агдам наш обзор

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Вот уже шестой день азербайджанская сторона продолжает блокировать движение по дороге Лачин-Ханкенди. Данное решение было принято в связи с вооруженной провокацией, устроенной армянами на мосту Хакари. Теперь путь закрыт не только для сепаратистов, но и для автомобилей российских миротворцев. Согласно информации, обнародованной армянской стороной, командование миротворческих сил ведет переговоры с Азербайджаном по поводу восстановления работы КПП, но на настоящий момент никаких успехов достигнуто не было.

После того как в конце прошлого года азербайджанские экоактивисты начали акцию на участке дороги Лачин-Ханкенди возле Шуши, грузовики российских миротворческих сил стали перевозить из Армении в Ханкенди продовольствие и другие необходимые товары для армянских жителей Карабаха.

Снабжение российских миротворцев может осуществляться только из Агдама

Согласно армянским источникам, миротворцы развернули на этих поставках крупный бизнес. Позже азербайджанская сторона полностью восстановила свой суверенитет над той частью границы с Арменией, которая относилась к бывшему «Лачинскому коридору», и установила там пограничный пункт пропуска. Этим пунктом сразу же начали пользоваться армянские жители Карабаха – правда, в сопровождении миротворцев. Через некоторое время люди поняли, что КПП не представляет для них никакой опасности, и напряженность по поводу его открытия стала сходить на нет.

Однако всё закончилось тем, что армянская сторона совершила вооруженную провокацию, в результате которой и без того неоднозначное положение мирных армян Карабаха осложнилось еще сильнее. На данный момент «Камазы» российского миротворческого контингента не могут перевозить продовольствие и другие грузы из Армении в Карабах, в связи с чем сепаратистское «правительство» в Ханкенди призвало жителей «перейти на режим жесткой экономии». Подчеркивается, что такая ситуация не может продолжаться долго: запасы продовольствия иссякнут уже через несколько дней.

Как же в такой ситуации будет обеспечиваться снабжение примерно двух тысяч российских миротворцев и еще нескольких сотен россиян, направленных в Карабах после ноября 2020 года? По сообщению издаваемой в Армении газеты «Иравнюк», им предложили покупать продукты в Агдаме.

«Запасов, конечно, хватает, и жители Нагорного Карабаха не умирают с голоду. Но надолго ли хватит имеющихся продуктов, сказать сложно. Азербайджанская сторона предлагает миротворцам покупать всё необходимое в Агдаме, находящемся под контролем Баку», — отмечает издание.

После военной провокации Армении у Лачинского КПП, дорога Лачин-Ханкенди заблокирована

Тем не менее, власти Армении пытаются представить нынешнюю ситуацию как «блокаду» армянских жителей Карабаха и «гуманитарный кризис», хотя приводимые ими аргументы не выдерживают никакой критики. Карабахские армяне считаются гражданами Азербайджана, и продукты питания, а также другие необходимые им товары они могут получать не из Армении, а, например, из того же Агдама. Материально-технических возможностей для этого имеется достаточно. Единственное, что может воспрепятствовать нормализации снабжения, – это сепаратистский режим в Ханкенди, который отказывается выполнять требования Баку и мешает началу процесса реинтеграции жителей Армении в состав Азербайджана.

Требования Баку предельно просты. Во-первых, необходимо разоружение и вывод с территории Азербайджана незаконных армянских формирований, дислоцированных в Карабахе. Во-вторых, нужно передать азербайджанским правоохранительным органам лидеров сепаратистов; вопрос об их помиловании, как заявил в Лачине президент Ильхам Алиев, может рассматриваться только в этом случае.

Карабахским армянам ничего не остается, как принять эти условия, и они, очевидно, сами это понимают. Похоже, руководство сепаратистского режима также считает ситуацию совершенно безнадежной и, как сообщают армянские СМИ, пытается «скрасить» ее проведением встреч с представителями различных групп, в том числе – с участниками Первой карабахской войны.

Как карабахским армянам жить дальше?

Однако Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, которого прошлой осенью отправили из Москвы в Карабах, всё еще пытается сопротивляться. Недавно созданный им «Фронт безопасности и развития Карабаха» выступил с заявлением, в котором осуждается международное сообщество за «игнорирование» факта закрытия дороги Лачин-Ханкенди. «Фронт» заявляет, что армянские власти фактически отказались от Карабаха, придумав туманную формулу «права и безопасность карабахских армян», и дали добро на полный переход региона под азербайджанский контроль. В бездействии обвиняется и сепаратистский режим в Ханкенди.

В связи с этим напомним, что недавно Служба безопасности Украины заявила о том, что из России карабахским сепаратистам были отправлены сотни дронов-квадрокоптеров, способных стрелять минометными снарядами. Репортер ЕС, базирующийся в Брюсселе, предупредил, что Варданян может устроить провокацию в Карабахе и попытаться сорвать переговоры, которые ведутся при посредничестве Запада.