Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:15

Вот уже шестой день азербайджанская сторона продолжает блокировать движение по дороге Лачин-Ханкенди. Данное решение было принято в связи с вооруженной провокацией, устроенной армянами на мосту Хакари. Теперь путь закрыт не только для сепаратистов, но и для автомобилей российских миротворцев. Согласно информации, обнародованной армянской стороной, командование миротворческих сил ведет переговоры с Азербайджаном по поводу восстановления работы КПП, но на настоящий момент никаких успехов достигнуто не было. После того как в конце прошлого года азербайджанские экоактивисты начали акцию на участке дороги Лачин-Ханкенди возле Шуши, грузовики российских миротворческих сил стали перевозить из Армении в Ханкенди продовольствие и другие необходимые товары для армянских жителей Карабаха.

Согласно армянским источникам, миротворцы развернули на этих поставках крупный бизнес. Позже азербайджанская сторона полностью восстановила свой суверенитет над той частью границы с Арменией, которая относилась к бывшему «Лачинскому коридору», и установила там пограничный пункт пропуска. Этим пунктом сразу же начали пользоваться армянские жители Карабаха – правда, в сопровождении миротворцев. Через некоторое время люди поняли, что КПП не представляет для них никакой опасности, и напряженность по поводу его открытия стала сходить на нет. Однако всё закончилось тем, что армянская сторона совершила вооруженную провокацию, в результате которой и без того неоднозначное положение мирных армян Карабаха осложнилось еще сильнее. На данный момент «Камазы» российского миротворческого контингента не могут перевозить продовольствие и другие грузы из Армении в Карабах, в связи с чем сепаратистское «правительство» в Ханкенди призвало жителей «перейти на режим жесткой экономии». Подчеркивается, что такая ситуация не может продолжаться долго: запасы продовольствия иссякнут уже через несколько дней. Как же в такой ситуации будет обеспечиваться снабжение примерно двух тысяч российских миротворцев и еще нескольких сотен россиян, направленных в Карабах после ноября 2020 года? По сообщению издаваемой в Армении газеты «Иравнюк», им предложили покупать продукты в Агдаме. «Запасов, конечно, хватает, и жители Нагорного Карабаха не умирают с голоду. Но надолго ли хватит имеющихся продуктов, сказать сложно. Азербайджанская сторона предлагает миротворцам покупать всё необходимое в Агдаме, находящемся под контролем Баку», — отмечает издание.

Тем не менее, власти Армении пытаются представить нынешнюю ситуацию как «блокаду» армянских жителей Карабаха и «гуманитарный кризис», хотя приводимые ими аргументы не выдерживают никакой критики. Карабахские армяне считаются гражданами Азербайджана, и продукты питания, а также другие необходимые им товары они могут получать не из Армении, а, например, из того же Агдама. Материально-технических возможностей для этого имеется достаточно. Единственное, что может воспрепятствовать нормализации снабжения, – это сепаратистский режим в Ханкенди, который отказывается выполнять требования Баку и мешает началу процесса реинтеграции жителей Армении в состав Азербайджана. Требования Баку предельно просты. Во-первых, необходимо разоружение и вывод с территории Азербайджана незаконных армянских формирований, дислоцированных в Карабахе. Во-вторых, нужно передать азербайджанским правоохранительным органам лидеров сепаратистов; вопрос об их помиловании, как заявил в Лачине президент Ильхам Алиев, может рассматриваться только в этом случае. Карабахским армянам ничего не остается, как принять эти условия, и они, очевидно, сами это понимают. Похоже, руководство сепаратистского режима также считает ситуацию совершенно безнадежной и, как сообщают армянские СМИ, пытается «скрасить» ее проведением встреч с представителями различных групп, в том числе – с участниками Первой карабахской войны.