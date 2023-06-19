Украинцы похвалились ударным беспилотником на 1000 километров
Украина успешно применила беспилотник собственного производства с дальностью поражения до тысячи километров. Об этом сообщила в Фейсбуке спикер «Укроборонпрома» Наталья Сад.
«После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км», – написала, опубликовав фото с главкомом Валерием Залужным, командующим Воздушными силами Николаем Олещуком и директором «Укроборонпрома» Юрием Гусевым.
По данным СМИ, беспилотник применили еще 3 мая. В тот день в российском поселке Волна Краснодарского края, где располагается порт Тамань, горела нефтебаза.