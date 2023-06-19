Сын Байдена виновен

Сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в двух эпизодах налоговых нарушений в 2017-2018 годах и заключил сделку с Минюстом об испытательном сроке по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия в 2018 году во время употребления наркотиков, сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, поданное защитой Байдена в окружной суд в штате Делавэр.

Испытательный срок подразумевает, что Байден-младший не будет употреблять наркотики в течение 24 месяцев и согласится никогда больше не владеть оружием. Если он выполнит эти условия, Минюст прекратит преследование по этому обвинению.

Сделку должен одобрить федеральный судья. Расследование тянулось несколько лет.