Германия, Италия и Франция построят в Украине военные заводы

Украина ведет переговоры с западными оружейными компаниями о создании заводов на территории страны, сообщил Reuters замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев на авиасалоне в Париже.

Он уточнил, что речь идет о производителях из Германии, Италии, Франции и восточной Европы. «Мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев подпишем контрактные соглашения», — сказал Боев.

По его словам, благодаря привлечению иностранных оружейных компаний в Украину Киев сможет более эффективно удовлетворять собственные потребности, а также развивать свою оборонную промышленность, чтобы ориентироваться на глобальных клиентов. Кроме того, это позволит создать рабочие места для украинцев.

В рамках парижского авиасалона замминистра также устанавливал контакты с производителями беспилотников. «Мы обсуждали различные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы прийти, инвестировать и производить беспилотники», — сообщил Боев, однако отказался уточнить, о каких именно компаниях идет речь.