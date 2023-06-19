Айдын Керимов, автор haqqin.az 18:52

Проигравшая на выборах в Турции партия CHP растеряна как никогда. В ее рядах – кризис, разброд и шатание. Однопартийцы и избиратели требуют отставки Кемаля Кылычдароглу, но сам Кемаль-бей уходить никуда не собирается. Притча о том, что самым страшным драконом становится после победы над ним тот, кто с ним боролся, получила совершенно неожиданное развитие в Турции. Представители оппозиции требуют, чтобы Кылычдароглу подал в отставку. Но нет: «Не уйду, у меня еще много планов, я еще могу много пользы принести», - отвечает в ответ на волну обвинений в свой адрес лидер республиканской народной партии Кемаль-бей.

Еще вчера при каждом случае он клеймил «авторитарные замашки» Эрдогана и клялся, что когда он придет к власти – все будет по-иному, угрозе наступления диктатуры в Турции придет окончательный и бесповоротный конец. В чем его горячо поддерживала турецкая оппозиционная пресса и их коллеги на Западе. Так продолжалось ровно до того момента, когда уступить власть потребовалось самому Кылычдароглу. Тут-то и выяснилась его истинная позиция по поводу сменяемости власти. Цепко схватился он за подлокотники кресла председателя оппозиционной партии – и категорически отказывается слушать мнение голосовавших за него избирателей и однопартийцев. Разумеется, подведя под это свое поведение «глубокую» теоретическую базу. Дескать, смена в руководстве партии кемалистов даст подпитку провластному нарративу о тотальном разгроме оппозиции после переизбрания Эрдогана. Да еще в марте 2024–го Турцию ожидают новые выборы, муниципальные, а потому Кылычдароглу снимать нельзя. Кто же тогда поведет партию и оппозиционный блок к победе, кто добьется реванша у правящей партии и ее союзников? Словом, «Нет Кылычдароглу – нет оппозиции Эрдогану!».

Конечно, было бы откровенно несправедливо именно на Кемаль-бея возлагать всю ответственность за поражение на президентских выборах. Но и нечестным было бы сказать, что Кылычдароглу своим поведением сделал все, чтобы это поражение состоялось. Дело ведь даже не в том, что он не смог набрать четыре процента плюс один голос. Наиболее проницательные комментаторы от турецкой оппозиции указывают на другое важное обстоятельство. «В политическом табеле успеваемости Кылычдароглу также будет указано, что он несет прямую ответственность за избрание самого правого парламентского большинства в истории Турции», написал известный оппозиционный колумнист Мехмет Йылмаз. Да и по поводу «всего 4%, которых не хватило до победы» есть хорошее замечание Акифа Хамзасеби, бывшего заместителя председателя парламентской группы CHP: «Никто не должен пытаться представлять этот результат как успех. Мы столкнулись с полным провалом нашего лидера и партии». Избирательная кампания Кылычдароглу скандалом началась – скандалом и кончилась. Решение выдвинуть его единым кандидатом шло с огромным трудом, причем уже тогда Кемаль-бей не казался самым удачным вариантом. Единым кандидатом он стал, что уж там говорить, методом исключения: кто-то из других претендентов был неприемлем для националистов, кто-то — для курдов, кто-то мог оказаться за решеткой еще до выборов.