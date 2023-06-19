«Воскресший» Буданов рассказал о взрыве на Каховской ГЭС

«Фейки на то и фейки, чтобы вызвать какую-то определенную реакцию у аудитории. Но это, скажем так, недоработанные фейки. Все же понимали, что со мной все нормально. Те люди, которые это делали, понимали, что фейк будет развенчан. И они выставят дураками в принципе самих себя»,- так прокомментировал Буданов информацию о «своем ранении».

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, о «тяжелом ранении» которого во время удара по зданию ГУР сообщали российские государственные СМИ и телеграм-каналы, дал интервью в прямом эфире украинского телевидения.

В интервью украинскому телевидению Буданов также сделал несколько заявлений о разрушении Каховской ГЭС. По словам Буданова, диверсия на гидроэлектростанции была сознательным шагом.

Глава украинской военной разведки утверждает, что за полчаса до разрушения плотины Каховской ГЭС в российском военном радиоэфире прозвучала команда находящимся на станции подразделениям немедленно эвакуироваться.

«В это же время прибыла группа специального назначения. И после этого произошло то, что произошло», - заявил Буданов.

Он также утверждает, что «все российские подразделения, которые находились рядом, не знали, что эта акция произойдет». «И это событие застало их врасплох так же, как всех остальных», - сказал Буданов.