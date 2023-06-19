Китай сократил закупки российской нефти, предпочел иранскую

Китай в июне вдвое снизил закупки российских углеводородов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные экспертов.

Так, с начала месяца для Китая в российских портах отгрузили 0,26 млн тонн нефти марки Urals, тогда как в мае поставки достигали 0,67 млн тонн. С рейдовых перевалок, где нефть переливается из танкера в танкер прямо в море, Китай получил из РФ 300 тысяч тонн — на 120 тысяч меньше, чем за первые три недели мая.

По словам трейдеров, китайские компании предпочли закупать нефть на Ближнем Востоке, в частности, у Ирана, который сейчас дает существенные скидки. При этом аналитики отмечают, что в июле Китай снова может нарастить закупки нефти у России, новые квоты на импорт.