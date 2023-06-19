Хутмат Кадыровой 20 лет. Она занимает должность куратора здравоохранения Чечни с марта этого года. До этого была директором «Грозненского дельфинария».

О награде сообщил министр по делам печати республики Ахмед Дудаев. По его словам, Хутмат «достойно представляет свой славный род», но какой вклад в медицину она внесла, Дудаев не сказал.

До Хутмат такой же орден получили две ее старшие сестры — 22-летняя глава департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова и 24-летняя министр культуры республики Айшат Кадырова.