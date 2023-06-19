Дочь Кадырова наградили орденом Кадырова «за вклад в развитие медицины»
Хутмат Кадырова, третья дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, награждена высшей государственной наградой республики — орденом имени Ахмата Кадырова, сообщает «Кавказ.Реалии».
Хутмат Кадыровой 20 лет. Она занимает должность куратора здравоохранения Чечни с марта этого года. До этого была директором «Грозненского дельфинария».
О награде сообщил министр по делам печати республики Ахмед Дудаев. По его словам, Хутмат «достойно представляет свой славный род», но какой вклад в медицину она внесла, Дудаев не сказал.
До Хутмат такой же орден получили две ее старшие сестры — 22-летняя глава департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова и 24-летняя министр культуры республики Айшат Кадырова.