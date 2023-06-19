Что обсудил вице-премьер Азербайджана с иранским министром
Во вторник, 20 июня, состоялся телефонный разговор сопредседателей азербайджано-иранской совместной комиссии – вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и градостроительства Ирана Мехрдада Базарпаша.
АПА сообщает, что в ходе телефонной беседы были обсуждены проекты, включенные в повестку совместной комиссии. Мустафаев и Базарпаш обменялись мнениями по вопросам, касающимся международного транспортного коридора Север-Юг и развития экономических отношений между двумя странами. Базарпаш выразил надежду, что международный транспортный коридор Север-Юг будет завершен и реализован в кратчайшие сроки.
Шахин Мустафаев же отметил необходимость развития экономического сотрудничества между двумя странами