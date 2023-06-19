Новый ордер на арест Имрана Хана

Пакистанский суд выдал новый ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана без права внесения залога по двум делам о поджоге. Об этом во вторник сообщил телеканал ARY News.

По его данным, суд по борьбе с терроризмом Лахора выдал ордер на арест без права внесения залога в отношении председателя ДЗС и других партийных лидеров. Как отмечает телеканал, ордера были выданы за их постоянное отсутствие на слушаниях по делам о двух поджогах - офиса партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» и контейнера.

Ранее AFP сообщало, что суд продлил до 4 июля срок освобождения под залог Хана.

9 мая экс-премьер Пакистана был взят под стражу по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его арест вызвал массовые протесты сторонников ДЗС, которые вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. Более 4 тыс. манифестантов были задержаны. 10 человек погибли, свыше 300 пострадали. Хан был освобожден под залог до 19 июня.