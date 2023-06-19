Ровшан Рзаев принял граждан и ответил на их вопросы

В ходе встречи было отмечено, что в Азербайджане реализованы широкомасштабные меры по улучшению жилищных условий бывших вынужденных переселенцев и повышению их занятости.

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев в очередной раз принял граждан.

Сами граждане, пришедшие на прием, были настроены оптимистично и выразили уверенность, что в скором времени вернутся в родные места. Их обращения в основном касались улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных вопросов, единовременного денежного пособия, трудоустройства, возвращения на освобожденные от оккупации территории.

Гражданам сообщили, что их обращения и затронутые вопросы будут рассмотрены и решены в соответствии с законом.

После индивидуального приема граждан председатель Госкомитета встретился с группой жителей села Заллар Кельбаджарского района. Последние представили свои предложения касательно восстановления данного населенного пункта.