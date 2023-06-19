Главный разведчик Украины: Пригожин говорит правду

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал вопрос, действительно существует конфликт между главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и руководством Минобороны РФ или это просто внутренний российский фейк и игра на публику.

«Я это никак не назову игрой на публику и фейком – это совершенно не туда. Это конфликт вполне реальный, и они его, в принципе, не скрывают», - цитируют украинские СМИ Буданова.

Он пояснил, что Пригожин говорит больше правды о войне, чем военное руководство РФ.

«Я бы сказал да, почему это так режет глаз, на мой взгляд, личный. Потому что Пригожин… говорит в большей степени правду. Минобороны в большей степени говорит не правду», - подчеркнул Буданов, добавил, что Минобороны и Генштаб РФ постоянно заявляют, что «все хорошо и они побеждают», угрожают всех стереть в радиоактивный пепел.

«Пригожин же говорит наоборот, посмотрите вокруг. Это точно не победоносная война, здесь в принципе, уже не одержать победы. Посмотрите, какие просчеты, стрелять нечем. Что делать вообще, войско не понимает, оно не обучено, сейчас уже пошел шестой состав бригад, участвующих в войне. Поэтому это фейком не назовешь», - подчеркнул Буданов.