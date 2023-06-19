В Баку таксист приставал к пассажирке и оказался под следствием
В Баку сотрудники полиции задержали водителя такси, который повел себя неэтично в отношении молодой женщины.
В пресс-службе МВД сообщили, что водитель такси (государственный регистрационный знак 77-CS-641) 29-летний Мухаммед Рзаев около трех часов ночи 11 июня, вместо того чтобы отвезти 25-летнюю пассажирку в аэропорт, изменил маршрут. По дороге он стал приставать к молодой женщине.
В отношении Рзаева возбуждено уголовное дело по статье 150 (насильственные действия сексуального характера) УК Азербайджана.