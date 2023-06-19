В Апшероне разыгралась семейная трагедия: убита женщина

В поселке Гобу Апшеронского района убита 20-летняя женщина.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в полицию поступила информация о том, что 20 июня около 19:00 в поселке Гобу Лейла Алишан гызы Гусейнли скончалась от полученных ножевых ранений, ее 8-месячная дочь ранена.

В МВД сообщили, что супруг убитой, подозреваемый в совершении преступления 30-летний Фарид Гусейнли нанес себе ранения.

Восьмимесячная девочка и ее отец госпитализированы. Ведется расследование.