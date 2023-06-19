Американские бомбардировщики B-1B впервые сели в Швеции

Посадка была осуществлена накануне в рамках полетов американских бомбардировщиков над Европой на авиабазу Лулео-Каллакс, расположенную на севере Швеции.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, 23 мая на авиабазу Фэрфорд в Англии были переброшены два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer «для обеспечения инициатив американского европейского командования и НАТО по сдерживанию». Самолеты совершили трансатлантический перелет с авиабазы Дайс в штате Техас. Затем 26 мая на авиабазу Фэрфорд в Англии прибыли еще два таких американских бомбардировщика.

За прошедшее время они уже совершили серию полетов над Европой, в том числе над Балтикой, Центральной Европой, Балканами, а также Норвежским морем для взаимодействия с находившимся в его акватории американским авианосцем USS Gerald Ford в рамках натовских учений Arctic Challenge 2023.

Швеция после вторжения России в Украину подала заявку на вступление в НАТО. В начале июня власти королевства заявили, что рассматривают возможность размещения войск НАТО на своей территории еще до вступления в альянс.