Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередных провокациях вооруженных сил Армении на границе и сепаратистов в Карабахе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 20 июня с 16:30 до 17:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздеен Ведийского района с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Кроме того, около 20:10 членами армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.