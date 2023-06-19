Заработал новый веб-сайт AQTA

Запущен новый веб-сайт Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA). Об этом говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что веб-сайт был переделан по новому шаблону: он отличается простотой и интерактивностью — чтобы облегчить пользователям получение информации. Изменения коснулись и разделов — они стали более интуитивными и понятными.

Кроме того, на обновленном веб-сайте www.afsa.gov.az предусмотрена прямая ссылка на веб-сайты «Электронных услуг», AQTIS – «Автоматизированной информационной системы безопасности пищевых продуктов», официальных учреждений и международных организаций. В разделе «Актуальное», как следует из названия, можно будет получить оперативную информацию касательно пищевой безопасности.