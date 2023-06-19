США анонсировали новый «мощный пакет» помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о новом пакете американской военной помощи Киеву в среду, 21 июня, на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с британским министром иностранных дел Джеймсом Клеверли, сообщает Reuters.

«Президент Байден сказал... что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко привержены этому... Мы продолжим выполнять это обязательство, в том числе с помощью нового мощного пакета американской помощи, который я смогу объявить завтра», - сказал глава Госдепа.

21-22 июня в Лондоне состоится конференция по вопросам восстановления Украины, на которой более 1000 иностранных чиновников из более чем 60 государств, а также руководители бизнеса и глобальные инвесторы будут обсуждать пути помощи Украине в восстановлении.