В соцсетях во вторник распространились видеокадры, на которых видно, как в Кедабеке полиция разгоняет акцию гражданских лиц. Сообщалось, что местные жители протестовали против создания искусственного водоема.

В сообщении пресс-службы МВД говорится, что некоторые жители села Сёюдли Кедабекского района 20 июня днем осуществили незаконное вмешательство в строительство искусственного водоема. Несмотря на неоднократные предупреждения и разъяснительные беседы, группа лиц собралась на месте строительства.

Также в сообщении МВД указывается, что, умышленно не подчиняясь законным требованиям полиции, жители села нанесли травмы нескольким рабочим и попытались оказать сопротивление сотрудникам полиции. Полиция удалила участников незаконной акции с территории.

Что же касается видеозаписей, на которых сотрудник полиции распылил слезоточивый газ в одну из женщин, то в Кедабекский район командирована группа сотрудников МВД. По данному факту проводится служебная проверка. Юридическая оценка вопроса будет дана в зависимости от результата служебной проверки, заявили в МВД.