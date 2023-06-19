Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, на встречах тет-а-тет и в расширенном составе главной темой было развитие межгосударственных и межпарламентских связей.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе визита в Вену встретилась с председателем Национального совета парламента Австрии Вольфгангом Соботкой.

Соботка отметил, что визит главы Милли Меджлиса в Австрию является показателем общего намерения развивать межпарламентские связи. Он также выразил удовлетворение нынешним уровнем взаимоотношений Азербайджана и Австрии, сотрудничество которых обладает большим потенциалом. «В частности, Азербайджан является важным экономическим партнером и надежным поставщиком энергоресурсов в Европу», - сказал он.

Соботка поблагодарил Азербайджан за поддержку кандидатуры Австрии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

В свою очередь Сахиба Гафарова, отметив, что Азербайджан и Австрия – дружественные страны, подчеркнула позитивную роль в расширении связей заключенного в мае 2013 года двусторонней совместной декларации о дружбе и партнерстве.

Далее Гафарова рассказала об инвестиционном климате в Азербайджане, о деятельности в стране австрийских компаний.