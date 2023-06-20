Минск предупреждает: попытка госпереворота будет «плачевной»

Попытки устроить государственный переворот в Беларуси с помощью подготовленных за рубежом боевиков приведут к «плачевным последствиям» для его организаторов и исполнителей. Об этом 20 июня заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«Это не секрет, а известный факт, при том нам он известен в лицах и деталях. Была эта информация и в публичной плоскости, в том числе на телеканале «Евроньюс». Мы неоднократно об этом говорили, обращали на это внимание польской стороны, однако их объяснения не выдерживают критики», - сказал Глаз, которого цитируют российские СМИ.

Он подчеркнул, что в Беларуси считают такие действия преступными и безответственными: «У нас нет никаких сомнений, что в случае попытки реализовать эти криминальные замыслы последствия для исполнителей и организаторов будут весьма плачевными».