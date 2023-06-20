Летевший в Нахчыван самолет вернулся в Баку

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 265 «Азербайджанских Авиалиний» по маршруту Баку - Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за грозы в районе аэропорта в Нахчыване. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Самолет в 22:50 совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Пассажиры указанного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения в городе погодных условий.