Сели, дожди, град, ветер: лето в регионах Азербайджана

В Дашкесанском, Кедабекском, Гёйгёльском, Балакенском, Шекинском, Губинском, Гусарском, Евлахском, Тертерском, Ярдымлинском, Ленкоранском и Астаринском районах во вторник, 20 июня, прошли грозы и дожди, переходящие в ливни, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в результате проливных дождей селевые потоки прошли через село Сарысу Гёйгельского района и реку Гянджачай, а также через Горанчай и поселок Бёйлю в Геранбое.

В Гёйгёльском районе и в Шаруре выпал град диаметром 5 мм.

Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове достигала 22 м/с.