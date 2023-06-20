В Киеве не понимают, почему Нетаньяху не ответил Путину

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за недостаточную поддержку Украины и за молчание после заявления президента РФ Владимира Путина о еврействе президента Зеленского. Об этом рассказал во вторник, 20 июня, израильский сайт «Кан-11».

«Давно пора Нетаньяху приехать в Киев и выразить нам поддержку. Уровень отношений между нашими странами должен расти, несмотря ни на какие проблемы», — сказал Ермак.

По его словам, Израиль мог бы помочь Украине защититься от иранских беспилотников. «Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? — вопрошает Ермак. — Как человек, у которого отец — еврей, я этого не понимаю. Я все-таки надеюсь, что Нетаньяху найдет время приехать в Киев и поддержать нас».

Ермак также раскритиковал молчание Нетаньяху и других израильских политиков в ответ на заявление Путина о том, что Владимир Зеленский — «позор еврейского народа».

«Весь мир в шоке от этих слов, и только Израиль молчит, — заявил Ермак. — Я этого не понимаю. Этот удар Путина по президенту-еврею — подготовка удара по всем другим евреям. Мы никогда не забудем, что у нас с Израилем одни и те же враги. И только Израиль как будто этого не видит».