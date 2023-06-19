Пентагон: Украину ждут тяжелые битвы, будут потери...

По словам Сингх, боевые действия в Украине ежедневно «превращаются в затяжные битвы, как это было в Бахмуте».

ВСУ имеют необходимые средства, чтобы их действия были успешными, заявили в Пентагоне, комментируя ход контрнаступления Украины. Такое заявление сделала представитель Пентагона Сабрина Сингх, слова ее приводят украинские СМИ.

«Мы знаем, что битвы будут тяжелыми. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что украинцы имеют то, в чем нуждаются. У них есть боевая сила и есть способность достичь успеха в контрнаступательных операциях», – подчеркнула Сингх.

Представитель Пентагона напомнила, что на прошлой неделе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, участники которой объявили новые пакеты военной поддержки Киева.

«Мы… понимаем, что битва будет тяжелой. И, конечно, россияне будут приспосабливаться, как это было с начала войны. Но будут приспосабливаться и украинцы», – добавила она.

Сингх также указала, что США в своих расчетах помощи Украине учитывали и потери с украинской стороны: «Мы знали, что потери на поле боя будут. Это досадная часть войны. Но, как мы видели, украинцы преодолели это с самого начала».