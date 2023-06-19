Лидер «Грузинской мечты»: У нас с Россией только бизнес

«У нас есть торгово-экономические отношения, и мы не выходим за рамки этого. Есть конкретные каналы коммуникации, у нас есть специальный представитель [по вопросам урегулирования отношений с РФ]. Это единственный канал коммуникации с Россией. Дело касается торгово-экономических и гуманитарных вопросов. Это те темы, по которым у нас есть конкретные отношения. Дальше этого мы не идем», - сказал Кобахидзе, которого цитирует ТАСС.

Накануне Национальная служба статистики Грузии сообщила, что торговый оборот между республикой и Россией за пять месяцев этого года превысил $1 млрд. Это на 38,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года.