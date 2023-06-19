Известный таблоид заменит редакторов и корректоров нейросетью
Одна известных и крупных газет в Германии Bild планирует заменить часть своего персонала на искусственный интеллект в ряде редакторских должностей, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на письмо издателя — компанию Axel Springer Verlag.
Это решение приведет к сокращению сотен рабочих мест.
«К сожалению, нам придется расстаться с коллегами, чьи задачи в цифровом мире выполняются искусственным интеллектом и/или автоматизированными процессами», — говорится в письме издателя, адресованном сотрудникам.
Инициатива — часть обширной программы по сокращению расходов на 100 миллионов евро, в рамках которой компания намерена оптимизировать свои операции и приспособиться к меняющемуся рынку СМИ. В первую очередь под сокращения попадут редакторы, персонал печатного производства, корректоры и фоторедакторы.