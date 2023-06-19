США отрицают: никакой сделки с Ираном нет

«Ни о какой сделке речи не идет», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о «некой сделке или соглашении» с Тегераном.

Вашингтон не занимается дипломатическим урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Ирана и не обсуждает с Тегераном сделку. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что касается их ядерных амбиций, президент Байден... четко дал понять, что мы не позволим Ирану достичь ядерно-оружейного потенциала. Он предпочел бы, чтобы мы могли добиться такого результата дипломатическими методами. Но в данный момент дипломатия в этом вопросе не рассматривается», - указал Кирби.

Он добавил, что переговоры, которые Вашингтон действительно ведет с Тегераном, касаются не сделки, а задержанных в Иране американских граждан. «Мы говорили и будем говорить с Ираном о задержанных в стране американцах. Мы делаем и продолжим делать это, потому что президент взял на себя обязательство вернуть домой к семьям несправедливо задержанных американцев. И эти обсуждения продолжаются», - заявил Кирби.

В последние дни в американских СМИ появились некоторые публикации о том, что США и Иран тайно возобновили переговоры по ядерной сделке и даже достигли определенных договоренностей. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возможное восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе или заключение нового подобного соглашения не будет ничем обязывать еврейское государство, которое продолжит делать все, что считает необходимым, для защиты своей безопасности.