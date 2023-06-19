Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:20

Несмотря на продолжающуюся дипломатическую и политическую напряженность между Тегераном и Баку, Иран заявил о намерении резко увеличить объем туркменского газа, поставляемый в Азербайджан по своповой схеме. Маджид Чегени, президент Национальной нефтегазовой компании Ирана (NIGC), сообщил, что для этого будет увеличена пропускная способность трубопровода, пролегающего по территории Исламской республики, что в итоге должно привести к увеличению объема поставок газа в Азербайджан на 70 процентов.

Напомним, что соответствующее соглашение было подписано в конце 2021 года. Правда, Чегени не назвал конкретных цифр, но уже известно, что в первоначальном соглашении предусматривалось осуществлять ежегодные поставки в объеме от полутора до двух миллиардов кубометров газа. Как сообщает издание Eurasianet.org, в середине 2022 года министр нефти Ирана Джавад Оуджи объявил, что три партнера (Иран, Азербайджан и Туркменистан —ред.) достигли соглашения об удвоении объема газовых свопов. И хотя неясно, было ли это соглашение принято официально, Иран продвигает собственные планы по расширению газотранспортной инфраструктуры, которые позволят увеличить объемы транзита газа.

Ранее иранские официальные лица подтвердили, что работы по расширению газопровода Решт-Челаванд будут завершены к середине нынешнего года, в результате чего ежегодные объемы газа для поставок в Азербайджан могут возрасти до 5,5 миллиарда кубометров. В прошлом месяце Оуджи объявил, что Иран планирует подписать с Туркменистаном новое соглашение об импорте газа в объеме до 10 миллиардов кубометров в год. На данный момент неясно, сколько именно газа поступит транзитом в Азербайджан, но очевидно, что Баку также нуждается в дополнительных объемах газа — как для удовлетворения растущих внутренних потребностей, так и для выполнения своих экспортных обязательств перед Грузией, Турцией и Европой. Следует отметить, что, согласно рамочному соглашению, подписанному в Баку в июле прошлого года между Азербайджаном и Еврокомиссией, Азербайджан планирует с 2027 года удвоить экспорт газа в Европу, доведя его до 20 миллиардов кубометров в год. И после вторжения России в Украину интерес Европы к азербайджанскому газу резко возрос. В результате, Баку становится одним из основных поставщиков газа в Старый Свет, и с этой целью готовится в ближайшие годы значительно увеличить добычу «голубого топлива». По официальным данным, объем природного газа, экспортируемого Азербайджаном в Европу, достигнет в 2023 году 11,5 миллиарда кубометров, что на полтора миллиарда кубометров больше, чем в 2022 году.

В настоящее время Азербайджан работает над увеличением добычи на месторождении «Шах-Дениз». Правда, компания BP, оператор этого месторождения, заявила, что для удвоения экспорта в Европу газа с «Шах-Дениз» будет недостаточно. Но есть и другие месторождения, которые Азербайджан начнет разрабатывать в ближайшие годы. Так, в этом месяце французская компания Total Energies объявила, что к концу нынешнего года начнет добычу на месторождении «Апшерон». Однако первоначально оно составит всего 1,5 миллиарда кубометров в год, которые уже предназначены для растущего внутреннего рынка Азербайджана, спрос на котором вырос в период с 2018 по 2021 годы на 18 процентов. Отметим, что запланирована и вторая фаза добычи на месторождении «Апшерон», но и дополнительные объемы газа, вероятно, пойдут на внутренний рынок Азербайджана. А это значит, что Баку, дабы выполнить свои экспортные обязательства, придется в любом случае рассчитывать на своп-сделку с Ираном и Туркменистаном. «Увеличение газовых свопов помогло бы увеличить объемы азербайджанского газа, доступного для экспорта в Европу, и в некотором смысле осуществило бы четертьвековую мечту о доставке туркменского газа в Европу, - пишет из Стамбула журналист Дэвид О'Бирн, освещающий вопросы энергетики. - С конца 1990-х годов предпринимались попытки проложить трубопроводы, по которым туркменский газ поступал бы в Европу, но они потерпели неудачу.