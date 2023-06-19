Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:36

В истории спецслужб немного найдется случаев, когда удавалось завербовать высокопоставленного разведчика. История полковника Александра Потеева как раз из таких крайне редких. TheNewYorkTimesтолько что рассказала, как русские предприняли попытку добраться до полковника-предателя на американской территории. Чтобы оценить уровень удара, который понесла российская разведка после того, как в июне 2010 года выяснилось, что Потеев оказался в США и не собирается возвращаться, достаточно указать на его должность: в Службе внешней разведки РФ он был заместителем начальника отдела управления "С", которое курировало деятельность российских агентов-нелегалов в США. После его перехода на американскую сторону была разоблачена целая шпионская сеть, именно тогда арестовали ставшую знаменитой рыжеволосую Анну Чапмен.

Измена полковника Потеева для русских была крайне неприятной и неожиданной. Его отец – Герой Советского Союза фронтовик-танкист Николай Потеев. Прежде чем перебраться в СВР, разведчик служил в спецназе КГБ, и за участие в боевых действиях в Афганистане получил орден Боевого Красного Знамени. До занятия руководящих должностей поработал под дипломатическим прикрытием в США. Когда и на чем Александра Потеева завербовали американцы, ходят разные версии. Но факт, что к моменту его побега его дочь и жена уже находились в США, где занимались бизнесом. А дополнительный интерес как источник информации представлял сын Потеева, который работал в «Рособоронэкспорте» и тоже перед уходом отца на Запад оказался в США. Впрочем, в оборонной корпорации заместителем генерального директора был сослуживец Потеева Анатолий Исайкин, который тоже мог делиться важными секретами. Интересно, что российских шпионов в США, разоблаченных Потеевым, обменяли на нескольких заключенных, в том числе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого приговорили в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. В 2018 году, как все помнят, была предпринята попытка покушения на Скрипаля и его дочь Юлию с помощью яда «новичок». Уже после убийства с помощью полония бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко стало ясно, что Россия перешла красную линию и нарушила старое табу: не охотиться на территории противника на своих перебежчиков.

Практика мести со стороны злопамятной Родины указывала на то, что и Александру Потееву грозит опасность. Заочно за измену его приговорили к 25 годам заключения, но одновременно шел поиск места его пребывания. В 2018 году Потеев зарегистрировался как избиратель-республиканец во Флориде, чем выдал себя. Чтобы подобраться к нему поближе, российские спецслужбы использовали мексиканского ученого Гектора Фуэнтеса. У него было тонкое место: российская жена и двое детей, которые проживали в Германии, и жена-мексиканка. Когда российская жена и дети приехали в Россию, им не дали разрешения на выезд, а с Фуэнтесом, который прилетел на выручку, провели беседу: помоги нам, мы поможем тебе.