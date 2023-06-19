Как русские пытались достать в США полковника-перебежчика войны спецслужб
В истории спецслужб немного найдется случаев, когда удавалось завербовать высокопоставленного разведчика. История полковника Александра Потеева как раз из таких крайне редких. TheNewYorkTimesтолько что рассказала, как русские предприняли попытку добраться до полковника-предателя на американской территории.
Чтобы оценить уровень удара, который понесла российская разведка после того, как в июне 2010 года выяснилось, что Потеев оказался в США и не собирается возвращаться, достаточно указать на его должность: в Службе внешней разведки РФ он был заместителем начальника отдела управления "С", которое курировало деятельность российских агентов-нелегалов в США. После его перехода на американскую сторону была разоблачена целая шпионская сеть, именно тогда арестовали ставшую знаменитой рыжеволосую Анну Чапмен.
Измена полковника Потеева для русских была крайне неприятной и неожиданной. Его отец – Герой Советского Союза фронтовик-танкист Николай Потеев. Прежде чем перебраться в СВР, разведчик служил в спецназе КГБ, и за участие в боевых действиях в Афганистане получил орден Боевого Красного Знамени. До занятия руководящих должностей поработал под дипломатическим прикрытием в США.
Когда и на чем Александра Потеева завербовали американцы, ходят разные версии. Но факт, что к моменту его побега его дочь и жена уже находились в США, где занимались бизнесом. А дополнительный интерес как источник информации представлял сын Потеева, который работал в «Рособоронэкспорте» и тоже перед уходом отца на Запад оказался в США. Впрочем, в оборонной корпорации заместителем генерального директора был сослуживец Потеева Анатолий Исайкин, который тоже мог делиться важными секретами.
Интересно, что российских шпионов в США, разоблаченных Потеевым, обменяли на нескольких заключенных, в том числе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого приговорили в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. В 2018 году, как все помнят, была предпринята попытка покушения на Скрипаля и его дочь Юлию с помощью яда «новичок». Уже после убийства с помощью полония бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко стало ясно, что Россия перешла красную линию и нарушила старое табу: не охотиться на территории противника на своих перебежчиков.
Практика мести со стороны злопамятной Родины указывала на то, что и Александру Потееву грозит опасность. Заочно за измену его приговорили к 25 годам заключения, но одновременно шел поиск места его пребывания. В 2018 году Потеев зарегистрировался как избиратель-республиканец во Флориде, чем выдал себя.
Чтобы подобраться к нему поближе, российские спецслужбы использовали мексиканского ученого Гектора Фуэнтеса. У него было тонкое место: российская жена и двое детей, которые проживали в Германии, и жена-мексиканка. Когда российская жена и дети приехали в Россию, им не дали разрешения на выезд, а с Фуэнтесом, который прилетел на выручку, провели беседу: помоги нам, мы поможем тебе.
Ученого попросили снять конспиративную квартиру на чужое имя в районе Майами-бич, где жил Потеев, и отследить машину полковника. Но Фуэнтес действовал так бестолково, что привлек своими действиями внимание охраны жилого комплекса. Когда его задержали, на его мобильном были снимки номером автомобиля Алекандра Потеева. Мексиканец не стал запираться и во всем признался.
В ответ на попытку расправиться с бывшим сотрудником СВР США выслали в апреле 2020 года десять российских дипломатов или, вернее, «дипломатов». О настоящих причинах тогдашнего демарша широкой публике стало известно только теперь. А Потеев может только Бога молить, как ему повезло. Теперь он будет еще осторожнее.