С наступлением ночи Россия взялась за свое: снова налет «шахедов» на Украину

Воздушные тревоги объявлены в некоторых областях Украины в ночь на 21 июня из-за фиксации группы ударных беспилотников Shahed, сообщается на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Барражирующие боеприпасы россиян были замечены в воздушном пространстве в Сумской и Полтавской областях.

В данных регионах объявлены воздушные тревоги. Чуть позже в Воздушных силах отметили, что ударные дроны зафиксированы также в Черкасской области.

Накануне россияне выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе, 32 из которых были сбиты украинской ПВО.