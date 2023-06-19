Что посеешь, то и пожнешь: бывшей первой леди Узбекистана не дают свидание с дочерью в тюрьме судьба человека
Татьяна Каримова, супруга покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, написала в своем аккаунте в соцсетях, что власти не разрешают ей встречаться с дочерью Гульнарой, отбывающей заключение в одной из женских колоний страны.
«Поздравляю мою внучку, Иман с 25-летием. Желаю счастливой жизни, любви и заботы родных и близких... К сожалению, этот прекрасный день омрачен тем, что меня не пустили на свидание с моей дочерью, Гульнарой, в женскую колонию КИН-21...», – написала 17 июня Татьяна Каримова на своей странице в Instagram.
Но, вопреки ожиданиям, пользователи соцсетей отреагировали на пост вдовы бывшего президента Узбекистана не с сочувствием, а наоборот, с нескрываемым злорадством в духе «Что посеешь, то и пожнешь».
«Случай с этой семьей напомнил мне, что в этом мире нет ничего постоянного, – откликнулась на запись президентской вдовы Барногуль Санакулова, экономист и общественный деятель. - Всё – испытание, и на всё есть ответ».
Напомним, что в памяти народа Узбекистана Ислам Каримов остался, как диктатор и тиран, укреплявший свою власть практикой массовых репрессий.
В годы его правления, супруга Ислама Каримова, Татьяна, считалась одним из наиболее влиятельных людей в стране. Но отношения в самой семье президента были далеки от идеальных: в последние годы правления Ислам Каримов не просто отвернулся от своей дочери Гульнары, контролировавшей в Узбекистане самые прибыльные отрасли бизнеса и переводившей на свои счета в офшорах миллиарды долларов, но и посадил ее в тюрьму. Что стало полной неожиданностью, поскольку Гульнара считалась любимой дочерью президента, и многие в стране не без оснований считали, что она станет политической наследницей Каримова.
К сказанному следует добавить, что любимая дочь Ислама Каримова не ладила также и со своей матерью, и с родной сестрой Лолой.
После смерти Ислама Каримова, 51-летняя Гульнара была признана виновной в присвоении государственного имущества, уклонении от уплаты налогов и ряде других экономических и финансовых преступлениях и приговорена к длительному сроку лишения свободы.
Ущерб государству и гражданам страны, нанесенный дочерью покойного президента Каримов, Генеральная прокуратура Узбекистана оценила в более чем один миллиард долларов.
А совсем недавно в семье Каримовых разыгралась очередная драма: Петр Каримов, сын экс-президента Узбекистана от первого брака, живущий в настоящее время в России, подал в суд Ташкента иск против своей мачехи, связанный с неправомерным распределением наследства покойного президента.
Суд начнется 26 июня.
Ранее против Петра Каримова, задержанного за избиение жены и нанесение ей тяжелых телесных повреждений, было возбуждено уголовное дело.