Записал: Джейхун Наджафов, собкор 04:17

Цензура в России обретает все больше тоталитарный характер сталинских времен. Министерство культуры России десятками запрещает по идеологическим соображениям местные и иностранные фильмы. Если политика «закручивания гаек» будет продолжаться такими темпами, то сфера кино в России скоро вернется во времена лубковых кинолент о трактористах и сталеварах эпохи «отца народов». К примеру, недавно Министерство культуры РФ запретило демонстрацию в кинотеатрах иранского фильма «Убийца священный паук», поставленного Али Аббаси, датским режиссером иранского происхождения. Как сообщает trud.ru, Минкульт отозвал прокатное удостоверение датского фильма, на который в конце мая этого года сам же дал разрешение. Причем отозвал несмотря на то, что за первый уик-энд фильм Аббаси собрал полтора миллиона рублей и два десятка положительных рецензий в серьезных российских изданиях.

В российском Министерстве культуры объяснили это решение тем, что фильм «Убийца священный паук», получивший, кстати, на Каннском кинофестивале приз за лучшую женскую роль, «содержит информацию, распространение которой запрещено законодательством РФ». Какие именно законы нарушила эта остросоциальная картина, осуждающая насилие к женщинам в иранском обществе, остается неизвестным. Издание trud.ru сообщает, что за последние годы в России запретили не меньше дюжины местных и иностранных лент. В частности, российско-финский фильм «Купе № 6», получивший на Каннском кинофестивале Гран-при Большого жюри. Причем в начале российские СМИ и Министерство культуры давали о фильме прекрасные отзывы, подчеркивая его гуманитарный характер и международном успех.

Также были запрещены документальный фильм «Голод» о массовом голоде в Поволжье в 20-е годы ХХ века, экранизация романа Виктора Пелевина «Ампир V», фильм знаменитого театрального режиссера Дмитрия Крымова «Все нормально», экранизация антиутопии Евгения Замятина «Мы», фильм «Нуучча», антитоталитарная картина «Капитан Волконогов бежал» и другие киноленты. Издание напоминает, в советские времена под цензурный пресс попали порядка 250 фильмов, созданных отечественными кинематографистами. Во время перестройки их торжественно сняли с полки, справедливо объявив большую часть из них, в том числе, фильмы Александра Сокурова, киноклассикой. «Можем, конечно, заново пройти этот путь, вот только зачем?» - задаются вопросом представители российской интеллигенции. Отметим, что последним фильмом, запрещенным в советские времена в РСФСР, была первая коммерческая азербайджанская кинолента режиссеров Ефима Абрамова и Низами Мусаева «Анекдот», снятая в жанре социального памфлета и рассказавшая об алчности и продажности советских партийных работников, чиновников, прокуроров и комсомольских вожаков.

В декабре 1989 года просмотр этого фильма состоялся на закрытом показе в Краснодаре. Как только показ завершился, руководство Краснодарского краевого комитета КПСС заклеймило фильм, как антисоветский пасквиль, и дало находившимся в зале авторам 24 часа, чтобы покинуть территорию региона. Кстати, финал картины, где в мирный советский город вводят части Советской армии, оказался пророческим: через месяц в Баку пришел «черный январь», а примерно через год начался мятеж ГКЧП. Известный российский общественный деятель и интеллектуал Леонид Радзиховский в интервью haqqın.az сказал, что с подавлением свободы, включая свободу искусства, в путинской России будет еще хуже, чем в СССР. «Идеологическою работу в стране проводит Сергей Кириенко, глава управления внутренней политики администрации президента России, занятый активной борьбой с «иностранными агентами», то есть, с теми, кто выступает против власти, - рассказал Радзиховский. - Но я не думаю, что была прямая установка «сверху» все запрещать. Просто чиновники Министерства культуры прекрасно чувствуют, откуда ветер дует. Они же профессионалы, им не нужно получать прямые приказы от начальства, чтобы действовать в направлении, которое ему нужно. Они это направление ветра носом чуют». По словам политолога, из России уехали очень много режиссеров, артистов, театральных деятелей.

«Для российского артиста уехать из страны — это катастрофа, - утверждает Радзиховский. – Потому, что он завязан на русский язык. Практически никто из русских артистов и режиссеров не может снимать за рубежом фильмы для местного зрителя. Там их картины никому не нужны, поэтому они могут работать только на русскую аудиторию. Тем не менее, от тотальной несвободы уехали такие преуспевающие артисты как народный артист, звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, известная актриса Чулпан Хаматова, уехал в Израиль заслуженный артист Анатолий Белый, призер Каннского кинофестиваля Кантемир Балагов, один самых востребованных кинорежиссеров Андрей Звягинцев и целый ряд других талантливых актеров, эстрадных звезд и театральных режиссеров. Их выталкивает из страны не только государство, но и завистливая, бездарная серость, жаждущая занять их места. Таким образом, культурная повестка России будет установлена в соответствии с имперскими традициями». По словам российского политолога, некоторые режиссеры спешат занять места уехавших. Например, муж Ксении Собчак, Константин Богомолов. В стремлении занять нишу главного театрального режиссера России, Богомолов пишет холуйские манифесты, проклинает Запад, костерит своих прежних зрителей и прочее.

«Это - встречные процессы, - говорит Радзиховский. - Одни бегут, другие спешат захватить освободившиеся места и застолбить их». По мнению Радзиховского, отныне в России будут снимать только плохие, бездарные фильмы и ставить никчемные спектакли. «Но снимать про шахтеров или трактористов не будут, поскольку никаких трактористов и шахтеров в России нет, и никто смотреть фильмы про героический труд рабочих и крестьян не станет, - считает политолог. - Будут снимать обычные фильмы в жанре фэнтези, детективы, триллеры… Просто содержание будет ура- патриотическим, поскольку хвастать сегодняшним днем России, ясное дело, нечем, а значит, будет усиливаться восторженность советским периодом. Все советские «фишки» будут отыгрываться по второму, третьему разу, опять станут раскручивать подвиги в Отечественной войне, достижения в космосе, победы советского хоккея и т.д. Нам будут показывать, как было ужасно 90-е годы, и как стало хорошо сейчас, как мы обрели духовный суверенитет, и как враги на Западе пытаются «гнобить» русский народ. Пропагандистские мемы, которые выдает Путин, старательно тиражирует Кириенко и по мере своего таланта будет снимать Богомолов и сотни других бездарных людей. Но каким бы бездарным ни было это, с позволения сказать, искусство, оно займет монопольное положение. Никто их картины заграницей покупать и смотреть не будет, но для внутреннего рынка они вполне сгодятся. Как говорил Генри Форд, покупатель может купить автомобиль любого цвета при условии, что этот цвет черный. По такому же принципу в России будет работать все». По мнению политолога, новых диссидентов от искусства уровня Тарковского, Любимова, Аксенова уже не будет.