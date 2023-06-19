Новую Москву и Подмосковье атаковали беспилотники

По сведениям Baza, первый БПЛА взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве. На месте его падения работают сотрудники оперативных служб.

Российские Telegram-каналы сообщают о падении трех беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. Пострадавших нет.

Еще два дрона упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья. По информации Mash, это произошло примерно в 5:30 утра по местному времени у поселка Калинец. Местные жители слышали два взрыва с интервалом около пяти минут. Рядом находится 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии (воинская часть 23623).

Все три беспилотника были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Обломки дронов будут направлены на экспертизы.

Собеседник агентства заявил, что повреждений на земле нет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотника самолетного типа упали около 5:30 и 5:50 мск при подлете к складам одной из воинских частей. «Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он в своем телеграм-канале.