Минобороны России реагируют на украинское контрнаступление с относительно высокой степенью согласованной риторики. Это говорит о том, что там сделали выводы из своих ошибок в управлении информационным пространством во время предыдущих украинских контрнаступлений, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что министр обороны России Сергей Шойгу выступил на Коллегии министерства обороны РФ 20 июня, начиная его с обсуждения контрследующих операций, которые проводит Украина на мероприятии Донецкой и Запорожской областей. По словам Шойгу, с 4 июня украинские войска нанесли 263 последующих удара по позициям россиян. В то же время он отрицал, что украинские силы смогли добиться успехов на фронте, игнорируя общедоступные геолокационные доказательства по продвижению Украины.