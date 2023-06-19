Министр пообещал искоренить нелегальную занятость

Хотя в последние годы количество трудовых договоров увеличилось на 30%, но среди занятого населения все еще мало работающих по трудовому договору, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на церемонии открытия мероприятия «Human Resources Summit 2023».

Он отметил, что в ближайшие годы этому вопросу будет уделено особое внимание: «Будет проведена работа по ликвидации неформального труда и легализации заработной платы».