Россия как минимум дважды целилась ракетами в здание Главного управления разведки Минобороны Украины — в марте 2022-го и в мае 2023 года. Об этом сообщает издание The Economist.

"В последний раз попытка атаковать здание произошла 29 мая 2023 года. Тогда летела баллистика, крылатые ракеты и дроны. Также в марте 2022 года была атака РФ на штаб украинской разведки на Рыбальском острове в Киеве, и она, как пишет издание, "парализовала" многих. Падали ракеты, вылетали окна, обрушились постройки. Люди, ожидавшие в приемной встречи с Будановым, упали на пол", - пишет издание.

Вскоре к ним вышел глава ГУР Кирилл Буданов.