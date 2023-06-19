Летняя кампания от Bank Respublika, VISA и Wolt!

Кобрендинговая карта «Wolt», вызвавшая большой интерес у клиентов с первого дня своего выпуска, создала новую возможность для своих клиентов в жаркие летние дни.

Так, в рамках летней кампании, запущенной с 21 июня Bank Respublika, VISA и Wolt, клиенты которые оплатят минимум 4 заказа с доставкой, используя карту Wolt, получат синий браслет для бесплатного доступа в Sea Breeze Resort!

Отметим, что только первые 100 пользователей, выполнившие условия, станут счастливыми обладателями синего браслета, дающего право на один бесплатный вход в Sea Breeze Resort. Как только победители будут определены, с ними свяжутся через чат поддержки Wolt. Победители смогут забрать свой приз в течение 10 дней.

Предложение действует только на заказы с доставкой. Платежи через Apple Pay и Google Pay не будут учитываться в период кампании.

Кобрендовая карта Wolt, выпущена в результате сотрудничестве Bank Respublika, Visa и Wolt в ограниченном количестве и предлагает своим держателям множество преимуществ как при онлайн заказах, так и при повседневном пользовании банковской картой. Так, владельцы карты Wolt получат эксклюзивные скидки и гарантированный кэшбэк в размере 5% от суммы заказа через приложение Wolt. Wolt Карта обладает всеми преимуществами от платежной системы VISA и удобствами банковского сервиса от Банка Республика. Отметим, что карта Wolt предоставляется абсолютно БЕСПЛАТНО и без первоначального взноса!