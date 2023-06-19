Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:34

США добились успеха в разведении боевых комаров-переносчиков вирусов и находятся на «высоком техническом уровне готовности» к их применению против российских военных, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Маразм по нынешним временам границ не имеет. Кремль и его Z-пропагандисты еще не до конца дососали до палочки чупа-чупс об ожидающем Америку апокалипсисе из-за извержений Йеллоустона, как новая напасть – американские боевые комары, которых США планирует натравить на российскую армию.

И ладно бы они просто пили у военнослужащих кровь как голодные вурдалаки, так ведь нет, коварство Запада беспредельно, и эти упыри с крылышками еще и будут инфицировать своих жертв малярией. А по земле будут в это время ползать еще и боевые клещи, алчущие куснуть российского солдатика. И тоже с коварной целью заразить его чем-то смертоносным. Со всей ответственностью нужно заявить, что генерал Кириллов – лишь жалкий плагиатор, поскольку приоритет в открытии американских боевых комаров - нобелевскую премию по биологии в студию – принадлежит полпреду России в ООН Василию Небензе. Именно этот скромный, но отважный дипломат в октябре прошлого года впервые поведал миру о новейших американских разработках в биолабораториях Украины. Именно он перед крайне изумленной международной аудиторией поведал о тех самых боевых комарах, которых доставляют на территорию противника с помощью дронов: «Зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего «заболевание может быть самым эффективным оружием, чем самое современное вооружение и военная техника».

Так что – ничего оригинального, генерал Кириллов просто повторил то, о чем уже предупреждала «звезда российской дипломатии». А потому есть безоговорочные основания говорить о присвоении американским боевым комарам имени товарища Небензи. И обязательно, российского приоритета ради, закрепить в справочниках их неофициальное народное название – «небензярики». Теперь, закрепив приоритет России в отношении этих самых «небензяриков», самое время перейти к суровым реалиям, которые в последнее время особенно жестоки к Кремлю. В чем главная проблема американских боевых комаров? В том, что им совершенно наплевать на то, кого кусать. Могут – российского военнослужащего, а могут – украинского. Или вообще, страшно подумать – американского. В современной биологии и генетике попросту нет технологий, которые могли бы заставить их кусать людей только определенной национальности. Далее. Комар, даже в его фантастической разновидности «небензик» - вещь вредная и кусачая, но – легкая. Подует ветер в противоположную сторону – и покусает не врага, а совсем даже наоборот. Избежать этого, конечно, можно. Но только в том случае, если «небензики» будут размером с воробья. Или, максимум, с колибри. А факт выращивания комара до таких размеров в теории, конечно, возможен, но на практике неизвестен.