Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором». Китай отреагировал

Спустя несколько дней после «исторической» встречи Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президент США Джо Байден назвал китайского лидера «диктатором», пишет Reuters.

Cообщается, что американский лидер выступил с подобным замечанием на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Байден вспомнил про китайский аэростат, сбитый над США в апреле, и заявил, что Цзиньпин не владел ситуацией, что является «конфузом для диктатора».

МИД Китая сразу обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета. Пекин назвал это провокацией и выразил протест.