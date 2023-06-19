Азербайджанцы потратили на одежду более 2,5 миллиарда

В январе-мае 2023 года на приобретение текстильных товаров, одежды и обуви в розничных торговых точках Азербайджана было затрачено 2 миллиарда 647,4 миллиона манатов.

Как сообщили в Госкомстате, этот показатель на 15% или 346,2 миллиона манатов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В мае текущего года сумма, затраченная гражданами страны на приобретение текстиля, одежды и обуви в торговых точках, составила 508,3 миллиона манатов.