Как украинский разведчик стал угрозой для Кремля? The Economist
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов становится все более влиятельным и приобретает авторитет "огромной" угрозы для Кремля. Он буквально влез под кожу русской верхушки и разрушает ее изнутри. Об этом пишет The Economist.
"37-летний генерал Буданов, бывший спецназовец, является архитектором все более наглых операций в России, что делает его большим раздражителем для Кремля", – пишет издание.
Как отмечает издание, под руководством Буданова Главное управление разведки Украины "стало смелым автономным органом, бьющим сверх своего веса".
Издание также пишет о рисках ядерной эскалации, вернее, о том, как их оценивает Буданов.
"Как руководитель разведки я вам прямо говорю: этого не произойдет. При всей моей неприязни к Российской Федерации идиотов, управляющих страной, не так много", – отметил Буданов.