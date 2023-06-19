Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов становится все более влиятельным и приобретает авторитет "огромной" угрозы для Кремля. Он буквально влез под кожу русской верхушки и разрушает ее изнутри. Об этом пишет The Economist.



"37-летний генерал Буданов, бывший спецназовец, является архитектором все более наглых операций в России, что делает его большим раздражителем для Кремля", – пишет издание.

Как отмечает издание, под руководством Буданова Главное управление разведки Украины "стало смелым автономным органом, бьющим сверх своего веса".

