Глава Исполнительной власти Кедабекского района Орхан Мурсалов выехал в село Сёюдлю и встретился с местными жителями, которые продолжают акцию протеста.

Между тем в МВД Азербайджана выступили с заявлением по поводу вчерашнего инцидента в селе Сёюдлю Кедабекского района, кадры которого широко распространились в азербайджанском сегменте соцсетей.

«Полицейский был переполнен эмоциями и совершил серьезное нарушение против женщины, и мы это принимаем. По данному факту проводится соответствующее расследование, и его действиям будет дана правовая оценка.

Гражданам хорошо известно, что существует множество фактов, связанных с неадекватными высказываниями и незаконными действиями женщин, принимавших участие в попытках противоправных действий в Баку, которые были зафиксированы и распространены журналистами.

Там видно, что сотрудники полиции проявляли высокую сдержанность и дисциплину по отношению к этим женщинам. Неоднократно было так, что несмотря на то, что сотрудники полиции подвергались противоправным действиям, неподобающим азербайджанской женщине, в отношении этих женщин не применялось никаких специальных мер или не поднимался вопрос о наказании», - отмечается в заявлении.