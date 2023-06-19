Шанс выиграть электромобиль остается на следующую неделю. Так, в минувшую субботу состоялся финал второй недели акции. Прошедшие в финальный этап участники акции Эльшан Ахмедов и Гюльшан Гамидова бросили кости еще раз, чтобы выиграть суперприз – электромобиль Volkswagen ID.4 . Однако у них не получилось бросить «шеш-гоша» (6/6), хотя они были очень близки к выигрышу электромобиля с комбинациями 6/1, 5/1. Однако в качестве приза они получили 100% стоимости купленного товара.

Несмотря на то, что объявленная сетью магазинов Kontakt акция «Шеш-Гоша» стартовала совсем недавно, покупатели в общей сложности уже выиграли 67 578 манатов .

Отметим, что число финалистов следующей недели продолжает расти. Если вы тоже желаете вписать свое имя в список счастливчиков, не теряя времени, зайдите в любой из магазинов Kontakt Home или Kontakt Smart и купите любой товар за наличные, с рассрочкой на 3 платежа или в кредит. Затем, испытав удачу на стенде «Шеш-Гоша» в том же магазине:

Верните до 100% стоимости купленного вами товара, бросив «Шеш»;

И самое главное, получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, бросив «Шеш-Гоша»!

На этот раз суперпризом акции «Шеш-Гоша» станет полностью электрический Volkswagen ID.4, избранный «Автомобилем года».

Итак, не теряя времени, спешите в ближайший магазин Kontakt, чтобы стать одним из десятков тысяч счастливчиков. Впервые в Азербайджане у вас есть шанс получить в качестве приза электромобиль. Подробную информацию об акции можно получить здесь.