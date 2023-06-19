Центробанк принял решение по учетной ставке

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 7.5%, верхний - 10%.

Решение о сохранении учетной ставки на уровне 9% было принято с учетом макроэкономических прогнозов и показателей инфляции.

Данное решение вступает в силу с 22 июня.

ЦБ до этого пять раз подряд повышал учетную ставку, каждый раз на 25 б.п.: в последний раз ЦБ повышал учетную ставку с 4 мая 2023 года на 25 б.п. - до 9%.

В следующий раз ЦБ обсудит вопрос учетной ставки 26 июля.

Вместе с тем в Центробанке отметили, что с начала года покупка наличных долларов США азербайджанскими банками превысила их продажу.

«В текущем году впервые с 2018 года покупка банками наличных долларов США превысила ее продажу, в результате за январь-май 2023 года на 98% валютных аукционах, организованных Центробанком, спрос на инвалюту был ниже предложения», - говорится в заявлении ЦБ по учетной ставке.

ЦБ указывает, что объем организованного межбанковского валютного рынка вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.