Российским чиновникам разрешили брать взятки в случае форс-мажора

Российская Госдума одобрила законопроект, который освобождает чиновников от ответственности за нарушение законов о противодействии коррупции, сообщают российские СМИ.

Чиновники могут быть освобождены от ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции, если нарушение признается следствием независимого от них обстоятельства. Документ касается работников госкорпораций, госкомпаний, публично-правовых компаний, внебюджетных фондов, созданных Россией.

Получить "амнистию" они смогут в связи с чрезвычайными ситуациями: при эпидемиях, стихийных бедствиях и терактах. То есть это те обстоятельства, которых избежать было невозможно.