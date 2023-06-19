В Пентагоне ответили на угрозы Шойгу
В Пентагоне прокомментировали заявления министра обороны России Сергея Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по Крыму.
По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, Крым является частью Украины, и США поддерживают усилия украинских Вооруженных сил по возвращению своих суверенных территорий.
"Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые есть у них на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", – сказала Сингх.
Она добавила, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется в борьбе против России.
Ранее Шойгу заявил, что Крым находится вне зоны боевых действий, поэтому возможные удары по Крыму российское военное руководство расценит как втягивание в войну США и Великобритании и ударит в ответ по "центрам принятия решений" в Украине.