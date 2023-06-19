В Пентагоне ответили на угрозы Шойгу

В Пентагоне прокомментировали заявления министра обороны России Сергея Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по Крыму.

По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, Крым является частью Украины, и США поддерживают усилия украинских Вооруженных сил по возвращению своих суверенных территорий.

"Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые есть у них на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", – сказала Сингх.